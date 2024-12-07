Manchester City, Crystal Palace karşısında iki puan bıraktı

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İngiltere Premier Lig'in 15. hafta mücadelesinde Crystal Palace ile Manchester City karşı karşıya geldi.

Selhurst Park'ta oynanan müsabaka 2-2'lik eşitlikle sona erdi.

KAZANAN ÇIKMADI

Crystal Palace'ın gollerini 4. dakikada Daniel Munoz ve 57. dakikada Maxence Lacroix kaydetti.

Manchester City'nin golleri 30. dakikada Erling Haaland ve 68. dakikada Rico Lewis'ten geldi.

Manchester City'de Rico Lewis 84. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

MANCHESTER CITY'NİN KÖTÜ SERİSİ DEVAM EDİYOR

Arka arkaya yedi maçta altı kez kaybeden, bir kez berabere kalan Manchester City, kötü seriyi Nottingham Forest maçında bitirdi. Ancak Crystal Palace deplasmanında istediği galibiyeti alamadı.

CITY, EZELİ RAKİBİNİ KONUK EDECEK

Bu beraberliğin ardından Manchester City puanını 27'ye yükseltti. Crystal Palace puanını 13 attı.

İngiltere Premier Lig'de gelecek hafta Manchester City, Ruben Amorim'i takımın başına getiren Manchester United'ı ağırlayacak. Crystal Palace, Brighton'a konuk olacak.