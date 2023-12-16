Manchester City, Crystal Palace karşısında üstünlüğü koruyamadı

İngiltere Premier Lig'in 17. hafta mücadelesinde Manchester City ile Crystal Palace karşı karşıya geldi.
Etihad Stadyumu'nda oynanan maçta City, büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. Ev sahibi ekip 2-0 öne geçtiği müsabakada Crystal Palace ile 2-2 berabere kaldı.
City kaçtı, Palace yakaladı
Pep Guardiola'nın ekibi Manchester City, 24. dakikada Jack Grealish ve 54. dakikada Rico Lewis ile 2-0 öne geçti.
Crystal Palace'ın golleri ise 76. dakikada Jean-Philippe Mateta ve 90+5. dakikada penaltıdan Michael Olise'den geldi.
Manchester City, Everton'la karşılaşacak
Manchester City, bu sonucun ardından 34 puana yükseldi. Crystal Palace puanını 17 yaptı.
Premier Lig'in gelecek haftasında Manchester City, Everton deplasmanına gidecek. Crystal Palace sahasında Brighton ile karşı karşıya gelecek.
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