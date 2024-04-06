Manchester City, Crystal Palace'ı 4 golle yıktı Manchester City, Premier Lig'in 32. haftasında deplasmanda Crystal Palace'ı 4-2'lik skorla mağlup ederek şampiyonluk iddiasını sürdürdü.

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İngiltere Premier Lig'in 32. hafta mücadelesinde Crystal Palace ile Manchester City karşı karşıya geldi.

Selhurst Park'ta oynanan ve 6 gole sahne olan müsabakada kazanan 4-2'lik skorla konuk ekip Manchester City oldu.

De Bruyne yıldızlaştı

Pep Guardiola'nın takımına galibiyeti getiren goller; 13 ve 70. dakikada Kevin De Bruyne, 47. dakikada Rico Lewis ve 66. dakikada Erling Haaland'dan geldi.

66. dakikada Erling Haaland'ın attığı golün asistini de yapan Kevin De Bruyne, Manchester City formasıyla 100. golüne ulaşmış oldu.

Ev sahibi Crystal Palace'ın gollerini ise 3. dakikada Jean-Philippe Mateta ve 86. dakikada Odsonne Edouard kaydetti.

Manchester City, puanını 70 yaptı

Bu sonuçla birlikte Manchester City puanını 70'e yükseltirken, Crystal Palace 30 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki maç haftasında Manchester City evinde Luton Town'ı ağırlarken, Crystal Palace deplasmanda Liverpool ile karşılaşacak.