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    Manchester City, David Silva'nın heykelini dikiyor

    Premier Lig takımlarından Manchester City, bu sezon takımla yollarını ayıran David Silva'nın heykelinin Etihad Stadı'nın önüne konulacağını açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 18.08.2020 - 09:05
    • Güncelleme : 18.08.2020 - 09:05
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    Manchester City, David Silva'nın heykelini dikiyor

    Sözleşmesi sona eren David Silva ile anlaşmayan Manchester City, tecrübeli futbolcuyu sevindirecek bir karara imza attı.

    HEYKELİ DİKİLECEK

    Kulüpten yapılan açıklamada, 2019-20 sezonu sonunda yollarını ayırdıkları 34 yaşındaki David Silva'nın heykelinin, Etihad Stadı'nın önüne konulacağı belirtildi.

    2018-19 sezonunun ardından takımdan ayrılan Vincent Kompany'nin de aynı şekilde onurlandırılacağı hatırlatılarak, iki heykelin de 2021'de yapılacak törenle açılacağı bilgisi verildi.

    Manchester City'nin 2010'da Valencia'dan transfer ettiği Silva, 436 resmi maçta oynadı ve 4 Premier Lig, 2 Federasyon Kupası şampiyonluğu yaşadı.

    Manchester City, David Silva nın heykelini dikiyor #1

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