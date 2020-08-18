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Manchester City, David Silva'nın heykelini dikiyor
Premier Lig takımlarından Manchester City, bu sezon takımla yollarını ayıran David Silva'nın heykelinin Etihad Stadı'nın önüne konulacağını açıkladı.
- Haber Merkezi
- 18.08.2020 - 09:05
- Güncelleme : 18.08.2020 - 09:05
Sözleşmesi sona eren David Silva ile anlaşmayan Manchester City, tecrübeli futbolcuyu sevindirecek bir karara imza attı.
HEYKELİ DİKİLECEK
Kulüpten yapılan açıklamada, 2019-20 sezonu sonunda yollarını ayırdıkları 34 yaşındaki David Silva'nın heykelinin, Etihad Stadı'nın önüne konulacağı belirtildi.
2018-19 sezonunun ardından takımdan ayrılan Vincent Kompany'nin de aynı şekilde onurlandırılacağı hatırlatılarak, iki heykelin de 2021'de yapılacak törenle açılacağı bilgisi verildi.
Manchester City'nin 2010'da Valencia'dan transfer ettiği Silva, 436 resmi maçta oynadı ve 4 Premier Lig, 2 Federasyon Kupası şampiyonluğu yaşadı.