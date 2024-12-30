Manchester City deplasmanda Leicester City'yi yendi

Haber Merkezi
İngiltere Premier Lig'in 19. haftasında Leicester City, Manchester City'yi ağırladı.
Konuk ekip mücadeleyi 2-0'lık skorla kazanmayı başardı.
Manchester City'ye galibiyeti getiren golleri 21. dakikada Savinho ve 74. dakikada Haaland attı.
4 MAÇ SONRA KAZANDI
Ligde 4 maç sonra kazanırken son 14 resmi maçta 2. galibiyetini alarak puanını 31 yapan 5. sıradaki Manchester City, ligdeki bir sonraki maçında West Ham United'ı konuk edecek.
14 puanla 18. sırada kalan Leicester City ise Aston Villa deplasmanına gidecek.
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