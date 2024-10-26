Manchester City, Erling Haaland'ın golüyle Southampton'ı devirdi

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İngiltere Premier Lig'in 9. hafta mücadelesinde Pep Guardiola'nın çalıştırdığı Manchester City ile Russell Martin yönetimindeki Southampton karşı karşıya geldi.

Etihad Stadyumu'nda oynanan müsabakada kazanan 1-0'lık skorla Manchester City oldu.

HAALAND, 13. MAÇINDA 14. GOLÜNÜ ATTI

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü 5. dakikada Erling Haaland kaydetti.

Erling Haaland, bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı 13. resmi maçta 14. golünü kaydetmiş oldu.

6 PREMIER LİG TAKIMINDAN DAHA FAZLA GOL KAYDETTİ

Öte yandan bu sezon Premier Lig'de 11 kez ağları sarsan Norveçli forvet, 6 takımdan daha fazla gol atmayı başardı.

Haaland; Newcastle United, Manchester United, Everton, Ipswich Town, Crystal Palace ve Southampton'ı geride bıraktı.

MANCHESTER CITY, PUANINI 23'E ÇIKARDI

Bu sonuçla birlikte Manchester City ligdeki namağlup serisini sürdürdü ve puanını 23'e yükseltmiş oldu. Southampton ise 1 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki maç haftasında Manchester City deplasmanda Bournemouth ile karşılaşırken, Southampton sahasında Everton'ı ağırlayacak.