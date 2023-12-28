Manchester City, Everton deplasmanında geri döndü Manchester City, Premier Lig'in 19. haftasında konuk olduğu Everton'u 3-1 mağlup etti.

ensonhaber.com

İngiltere Premier Lig'in 19. haftasında Everton, Manchester City'yi ağırladı.

Konuk ekip ilk yarısını geride kapattığı mücadeleyi 3-1'lik skorla kazanmayı başardı.

Manchester City'e galibiyeti getiren golleri 53'te Phil Foden, 64'te Julian Alvarez ve 86'te Bernardo Silva atarken Everton'ın tek sayısını 39'da Jack Harrison kaydetti.

Bu galibiyetle puanını 37'ye yükselten Manchester City ligdeki bir sonraki maçında Sheffield United'ı konuk edecek.

16 puanda kalan Everton ise Wolverhampton deplasmanına gidecek.