Manchester City, Everton deplasmanında üç puanı kaptı

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İngiltere Premier Lig'in 33. hafta mücadelesinde Everton ile Manchester City karşı karşıya geldi.

Goodison Park'taki müsabakayı konuk takım Manchester City 2-0'lık skorla kazandı.

CITY, İKİ GOLLE KAZANDI

Manchester City'ye galibiyeti getiren golleri 84. dakikada Nico O'Reilly ve 90+2. dakikada Mateo Kovacic attı.

EVERTON, İKİ MAÇ SONRA YENİLDİ

Manchester City, bu galibiyetle ligde üst üste ikinci galibiyetini elde etti. Everton, ligde iki maç sonra mağlubiyet yaşadı.

Bu sonucun ardından Manchester City, 58 puana yükseldi. Everton, 38 puanda kaldı.

SIRADAKİ MAÇLAR

Ligin bir sonraki haftasında Manchester City, sahasında Aston Villa'yı konuk edecek. Everton, Chelsea deplasmanına gidecek.