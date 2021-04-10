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- Manchester City, evinde Leeds United'a mağlup oldu
Manchester City, evinde Leeds United'a mağlup oldu
Premier Lig'in 31. haftasında Leeds United'ı konuk eden Manchester City, 10 kişi kalan rakibine 2-1 mağlup oldu.
- Haber Merkezi
- 10.04.2021 - 17:20
- Güncelleme : 10.04.2021 - 17:35
İngiltere Premier Lig'de şampiyonluğun en önemli favorisi olan lider Manchester City, 31. hafta müsabakasında Leeds United'i ağırladı.
Deplasman ekibinde 45+1'de Liam Cooper, kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
10 kişi kalan rakibine karşı sahasında 2-1 mağlup olan City, beklenmedik bir sonuca imza attı.
Leeds'e galibiyeti getiren golleri 42 ve 90+1'inci dakikalarda Stuart Dallas kaydetti.
TORRES’İN GOLÜ YETMEDİ
Ev sahibi Manchester City'nin 76. dakikada İspanyol oyuncusu Ferran Torres ile bulduğu gol puan almaya yetmedi.
Bu sonuçla Premier Lig'in zirvesinde yer alan Pep Guardiola'nın takımı City, 74 puanda kaldı. Ligdeki 14. galibiyetini alan Marcelo Bielsa'nın Leeds'i ise 45 puana yükseldi ve maç fazlasıyla 9. sıraya yerleşti.