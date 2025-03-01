Manchester City, FA Cup'ta tur atladı
Haber Merkezi

İngiltere FA Cup 5.tur maçında Manchester City ile Championship ekibi Plymouth karşı karşıya geldi.

Etihad Stadyumu'ndaki mücadeleyi ev sahibi ekip Manchester City, 3-1'lik skorla kazandı.

CITY, 3 GOLLE TURLADI

Manchester City'ye galibiyeti getiren golleri 45+1 ve 76. dakikada Nico Reilly ile 90. dakikada Kevin de Bruyne kaydetti.

Plymouth'un tek golünü ise 38. dakikada Maksym Talovierov attı.

Manchester City, bu galibiyetin ardından adını bir üst tura yazdırdı.

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Emre Çalışkan
Editor