Manchester City, FA Cup'ta tur atladı

Haber Merkezi
İngiltere FA Cup 5.tur maçında Manchester City ile Championship ekibi Plymouth karşı karşıya geldi.
Etihad Stadyumu'ndaki mücadeleyi ev sahibi ekip Manchester City, 3-1'lik skorla kazandı.
CITY, 3 GOLLE TURLADI
Manchester City'ye galibiyeti getiren golleri 45+1 ve 76. dakikada Nico Reilly ile 90. dakikada Kevin de Bruyne kaydetti.
Plymouth'un tek golünü ise 38. dakikada Maksym Talovierov attı.
Manchester City, bu galibiyetin ardından adını bir üst tura yazdırdı.
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