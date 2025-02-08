Manchester City, FA Cup'ta turladı

Haber Merkezi
İngiltere FA Cup'ın 4. Turu'nda İngiltere 1. Lig ekibi Leyton Orient ile Manchester City karşı karşıya geldi.
Gaughan Group Stadyumu'nda oynanan mücadelede Manchester City, ilk yarısını 1-0 geride kapattığı maçta Leyton Orient'i 2-1 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.
CITY, TUR ATLADI
Konuk ekip, kaleci Stefan Ortega'nın kendi kalesine attığı golle 16. dakikada 1-0 geriye düşmesinin ardından 56. dakikada Abdukodir Khusanov ve 79. dakikada Kevin De Bruyne'nin attığı gollerle kazandı.
Bu sonuçla birlikte Manchester City, FA Cup'ta bir üst sura yükselmeyi başardı.
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