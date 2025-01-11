Manchester City, gol oldu yağdı! FA Cup'ta farklı galibiyet

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İngiltere FA Cup 3. tur maçında Premier Lig devi Manchester City ile İngiltere 2. Lig takımı Salford City karşı karşıya geldi.

Etihad Stadyumu'nda oynanan maçı ev sahibi Manchester City 8-0'lık skorla kazandı.

MANCHESTER CITY, FARKLI TURLADI

Manchester City'nin gollerini 8 ile 69. dakikalarda Jeremy Doku, 20. dakikada Divin Mubama, 43. dakikada Nico O'Reilly, 49. dakikada penaltıdan Jack Grealish ve 62, 72 ile 81. dakikalarda James McAtee kaydetti.

Bu sonucun ardından Manchester City, FA Cup'ta tur atladı. Salford City ise turnuvaya veda etti.