Manchester City, Huddersfield karşısında sürprize izin vermedi Manchester City, İngiltere FA Cup 3. turunda sahasında Huddersfield'ı 5-0 yenerek rakibini eledi.

ensonhaber.com

İngiltere FA Cup 3. tur maçında Premier Lig takımı Manchester City ile Championship ekibi Huddersfield karşı karşıya geldi.

Etihad Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Manchester City 5-0'lık skorla kazanmayı başardı.

Manchester City, 5 golle turladı

Pep Guardiola'nın ekibine turu getiren goller; 33 ve 65. dakikada Phil Foden, 37. dakikada Julian Alvarez, 58. dakikada Ben Jackson (kendi kalesine), ve 47. dakikada Jeremy Doku'dan geldi.

Bu sonuçla birlikte Manchester City tur atlarken, Huddersfield kupaya veda eden taraf oldu.