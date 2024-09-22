Manchester City ile Arsenal'den gol düellosu

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Premier Lig'in 5. haftasında Manchester City, Etihad Stadyumu'nda Arsenal ile karşılaştı.
City, Haaland'ın 9. dakikada attığı golle öne geçti. Arsenal, 22'de Calafiori'nin golüyle eşitliği sağladı ve 45+1'de Gabriel'in golüyle öne geçti. İlk yarının sonunda Leandro Trossard, ikinci sarı kartla oyun dışında kaldı. Manchester City, 90+5'te Stones'un golüyle eşitliği yakaladı.
Mücadele 2-2 berabere sona erdi. Manchester City puanını 13'e, Arsenal ise 11'e yükseltti.
HAALAND TARİHE GEÇTİ
Erling Haaland, Arsenal ağlarını havalandırarak Premier Lig kariyerinde 100. golüne ulaştı.
Norveçli yıldız, bu başarıya 105 maçta ulaşarak Cristiano Ronaldo'nun Real Madrid dönemindeki rekorunu egale etti.
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