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    Manchester City ile son şampiyon Liverpool, 1-1 berabere kaldı

    Manchester City ile son şampiyon Liverpool, 1-1 berabere kaldı

    İngiltere Premier Lig'de Manchester City ile Liverpool 1-1 berabere kaldı.
    • AA
    • 09.11.2020 - 05:00
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    Premier Lig'in 8. haftasında Manchester City, son şampiyon Liverpool'u konuk etti.

    Mücadelenin 13. dakikasında yıldız futbolcu Muhammed Salah, penaltıdan attığı golle Liverpool'u 1-0 öne geçirdi.

    DEV MAÇ 1-1 EŞİTLİKLE SONUÇLANDI

    Manchester City, 31. dakikada Gabriel Jesus'un golüyle 1-1'lik eşitliği yakaladı ve maç bu skorla sona erdi. Ev sahibi takım, 42. dakikada Kevin De Bruyne ile bir penaltı atışından faydalanamadı.

    Bu sonuçla Liverpool, 17 puanla 3. sıraya yerleşti. Bir maçı eksik Manchester City, 12 puanla 11. sıraya geriledi.

    Manchester City ile son şampiyon Liverpool, 1-1 berabere kaldı #1

    Manchester City ile son şampiyon Liverpool, 1-1 berabere kaldı #2

    Manchester City ile son şampiyon Liverpool, 1-1 berabere kaldı #3

    Manchester City ile son şampiyon Liverpool, 1-1 berabere kaldı #4

    Manchester City ile son şampiyon Liverpool, 1-1 berabere kaldı #5

    Manchester City ile son şampiyon Liverpool, 1-1 berabere kaldı #6

    Manchester City ile son şampiyon Liverpool, 1-1 berabere kaldı #7

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