Manchester City ile Tottenham arasındaki gol düellosunda kazanan çıkmadı Premier Lig'in 14. haftasında 6 golün çıktığı düelloda Manchester City ile Tottenham 3-3 berabere kaldı.

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İngiltere Premier Lig'in 14. haftası dev bir maça sahne oldu.

Pep Guardiola yönetimindeki Manchester City ile Angelos Postecoglou'nun çalıştırdığı Tottenham Hotspur karşı karşıya geldi.

Etihad Stadyumu'nda oynanan ve gol düellosuna sahne olan müsabakada kazanan çıkmadı. 6 golün atıldığı keyifli maç 3-3'lük eşitlikle sona erdi.

City, devreye önde girdi

Maçın hemen başında 6. dakikada Heung Min Son'un golüyle önce geçen Tottenham, üstünlüğünü 3 dakika koruyabildi. Tottenham'da ağları havalandıran Son, bu kez topu kendi ağlarına gönderdi.

Mücadelenin 32. dakikasında ise Manchester City'de Phil Foden takımını öne geçiren golü kaydetti ve devreye bu skorla girildi.

Son sözü Tottenham söyledi

Karşılaşmanın son bölümüne ev sahibi Manchester City'nin 2-1'lik üstünlüğüyle girilirken konuk Tottenham, Giovani Lo Celso'yla eşitliği sağladı. Lo Celso'nun golü 69. dakikada geldi.

Manchester City'de oyuna sonradan dahil olan Jack Grealish, 81. dakikada kaydettiği golle takımını öne geçirse de son sözü Tottenham'da Dejan Kulusevski söyledi.

Tottenham, 90'da bir kez daha eşitliği sağladı. Kalan dakikalarda başka gol olmazken mücadele 3-3'lük eşitlikle sona erdi.