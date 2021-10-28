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Manchester City, kupaya veda etti

Manchester City, kupaya veda etti

İngiltere Lig Kupası'nda Manchester City, West Ham'a penaltılar sonucunda 5-3 mağlup oldu. City, Guardiola ile İngiltere Lig Kupası'ndan ilk kez elendi.