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    Manchester City, kupaya veda etti

    İngiltere Lig Kupası'nda Manchester City, West Ham'a penaltılar sonucunda 5-3 mağlup oldu. City, Guardiola ile İngiltere Lig Kupası'ndan ilk kez elendi.
    • Haber Merkezi
    • 28.10.2021 - 12:31
    • Güncelleme : 28.10.2021 - 12:55
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    Manchester City, kupaya veda etti

    İngiltere Lig Kupası karşılaşmasında normal süresi 0-0 eşitlikle sonuçlanan maçta West Ham United, Manchester City'i penaltı atışları sonucunda 5-3 yendi.

    West Ham'da Noble, Bowen, Dawson, Creswell ve Benrahma penaltı atışlarını gole çevirirken, Manchester City'de ise Cancelo, Jesus ve Grealish topu ağlarla buluşturdu.

    WEST HAM ÇEYREK FİNALDE

    Manchester City bu sonuçla kupaya veda ederken, West Ham ise adını çeyrek finale yazdırdı.

    Manchester City, kupaya veda etti #1

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