Manchester City, Kyle Walker'ın sözleşmesini yeniledi

AA

Geçtiğimiz sezonu 3 kupa kazanarak kapatan Manchester City'de bir iç transfer gelişmesi yaşandı.

Yeni sezon öncesinde de Sevilla'yı yenerek UEFA Süper Kupası'nı müzesine götüren İngiliz ekibi, savunma oyuncusu Kyle Walker'ın sözleşmesini 2026 senesine kadar uzattı.

Kulübün internet sitesine konuşan 33 yaşındaki İngiliz futbolcu, şu ifadeleri kullandı:

Geleceğim Manchester City'de ve benim için en iyisi bu. Kulüpte geçirdiğim son altı yılın her anından keyif aldım. Harika bir teknik direktörüm, takım arkadaşlarım ve taraftarlarımız var.