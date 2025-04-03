Manchester City, Leicester City'i sahasında yendi

Haber Merkezi

İngiltere Premier Lig'in 30. haftasında Manchester City ile Leicester City karşı karşıya geldi.

Etihad Stadyumu'nda oynanan maçta Manchester City, Leicester City'i 2-0'lık skorla mağlup etti.

LEICESTER CITY'NİN KÖTÜ GİDİŞATI SÜRÜYOR

Maça hızlı başlayan Manchester City'nin gollerini 2. dakikada Jack Grealish ve 30. dakikada Omar Marmoush kaydetti.

Bu sonuçla birlikte puanını 51'e yükselten Manchester City, Premier Lig'de maç fazlasıyla dördüncülüğe yükseldi.

Leicester City ise ligde çıktığı son 15 maçta 14. yenilgisini almış oldu ve 17 puanla 19. sırada bulunuyor.