Manchester City, Leicester City'i tek golle geçti

Premier Lig'in 14. haftasında Manchester City ile Leicester City karşılaştı. Manchester ekibi maçtan 1-0 galibiyetle ayrıldı. Milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü maça ilk 11'de başladı.

İngiltere Premier Lig'in 14. haftasında Leicester City ile Manchester City karşı karşıya geldi. King Power Stadı'nda oynanan maçta kazanan 1-0'lık skorla Manchester City oldu.

Galibiyet golü De Bruyne'den

İlk yarısı 0-0 biten karşılaşmada Manchester City ekibine galibiyeti getiren tek golü 49. dakikada frikikten Kevin De Bruyne kaydetti. Leicester City son bölümde Daka ile net fırsatlar bulsa da değerlendiremedi. Maçta gülen Manchester City oldu.

Çağlar uzun bir aradan sonra oynadı

Manchester City'de Erling Haaland sakatlığı sebebiyle oynamazken, Leicester'da milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü ilk 11'de başladı ve 71. dakikada kenara geldi. Ayrıca Haaland, frikik golü sonrası takım arkadaşı Kevin De Bruyne'yi sosyal medyadan kutladı.

Manchester City maç fazlasıyla lider

Bu sonucun ardından Leicester City 3 maç aradan sonra kaybetti ve 11 puanda kaldı. Şampiyonluk yarışında iddialı olan Pep Guardiola yönetimindeki City ise 29 puana ulaştı ve maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.

Manchester City, Premier Lig'de bir sonraki maçını sahasında Fulham ile oynayacak. Çağlar Söyüncü ve arkadaşları da Everton ile deplasmanda 3 puan mücadelesi verecek.