Manchester City ligde 4 maçlık galibiyet hasretine son verdi

Haber Merkezi
İngiltere Premier Lig'in 14. haftasında Manchester City, Nottingham Forest'ı ağırladı.
Ev sahibi ekip mücadeleyi 3-0'lık skorla kazanmayı başardı.
Manchester City'ye galibiyeti getiren golleri 8. dakikada Bernardo Silva, 31. dakikada Kevin De Bruyne ile 57. dakikada Jeremy Doku kaydetti.
GALİBİYETİ HATIRLADI
Ligde 4 maçlık galibiyet hasretine son veren ve puanını 26 yapan Manchester City, ligin bir sonraki haftasında Crystal Palace deplasmanına gidecek.
22 puanda kalan Nottingham ise Manchester United'a konuk olacak.
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