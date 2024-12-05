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Manchester City ligde 4 maçlık galibiyet hasretine son verdi

Manchester City ligde 4 maçlık galibiyet hasretine son verdi Manchester City, Premier Lig'in 14. haftasında konuk ettiği Nottingham Forest'ı 3-0 mağlup etti ve ligde 4 maç sonra galip geldi.