Manchester City, ligde yine 2 puan kaybetti

Newcastle United, İngiltere Premier Lig’in 6. haftasında Manchester City’yi ağırladı ve mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi. Sports Direct Arena’da gerçekleşen karşılaşmada City, 35. dakikada Josko Gvardiol’un attığı golle öne geçti. Ancak ev sahibi takım, 58. dakikada Anthony Gordon’un penaltıdan kaydettiği golle eşitliği sağladı.
CITY, LİDERLİĞİ KAPTIRABİLİR
Manchester City, bu sonuçla üst üste ikinci beraberliğini alarak 14 puanla zirvede yer alsa da, akşam saatlerinde liderliği kaybetme riskiyle karşı karşıya. Eğer Liverpool, TSİ 19.30’da başlayacak maçta Wolverhampton’ı mağlup ederse, liderlik koltuğuna oturacak. Şu an için averaj açısından Liverpool’un 6 gol gerisinde bulunan City, Aston Villa’nın da liderlik iddiası bulunduğunu unutmamalı.
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