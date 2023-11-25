Manchester City - Liverpool maçında kazanan çıkmadı Premier Lig'in 13. haftasında Manchester City sahasında zirve yarışındaki önemli rakiplerinden Liverpool'la 1-1 berabere kaldı.

ensonhaber.com

İngiltere Premier Lig'in 13. haftası milli aranın ardından dev bir mücadeleye sahne oldu.

Pep Guardiola'nın ekibi Manchester City ile Jurgen Klopp'un öğrencileri zirveyi yakından ilgilendiren maçta karşı karşıya geldi.

Etihad'da oynanan kritik müsabakada kazanan çıkmadı ve maç 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Haaland rekor kırdı

Manchester City, 27. dakikada Erling Haaland ile 1-0 öne geçti. Norveçli oyuncu, bu golüyle birlikte Premier Lig'de 48 maçta 50 gole ulaştı ve bu sayıya en hızlı ulaşan oyuncu olarak rekor kırdı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-0 Manchester City'nin üstünlüğü ile tamamlandı.

Alexander-Arnold'un golü skor belirledi

İkinci yarının büyük bölümü de 1-0'lık Manchester City üstünlüğü ile devam ederken Liverpool, 80'de eşitliği yakaladı. Jürgen Klopp'un ekibinde skora denge getiren isim Trent Alexander-Arnold oldu.

Maçta başka gol olmadı Manchester City ile Liverpool 1-1 berabere kaldı.

Manchester City, rekoru kıramadı

Bu sonucun ardından Manchester City'nin evindeki 23 maç üst üste kazanma rekoru sona erdi. Pep Guardiola'nın ekibi bu maçtan galibiyetle ayrılsaydı, 131 yıllık İngiliz futbol rekorunu egale edecekti.

İki takım da 1 puanın sahibi oldu

Manchester City, ligde 29 puana yükseldi. Liverpool, puanını 28 yaptı.

Premier Lig'de gelecek hafta Manchester City, sahasında Tottenham ile karşı karşıya gelecek. Liverpool ise sahasında Fulham ile karşı karşıya gelecek.