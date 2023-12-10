Manchester City, Luton Town önünde hata yapmadı Premier Lig'in 16. haftasında Manchester City deplasmanda Luton Town'ı 2-1'lik skorla mağlup etti.

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İngiltere Premier Lig'in 16. hafta mücadelesinde Luton Town ile Manchester City karşı karşıya geldi.

Kenilworth Road'da oynanan müsabakada kazanan 2-1'lik skorla Pep Guardiola'nın ekibi Manchester City oldu.

Haaland oynamadı, City kazandı

Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 62. dakikada Bernardo Silva, 65. dakikada ise Jack Grealish kaydetti. Luton'un tek golü 45+2. dakikada Adebayo'dan geldi.

Luton Town'da kaleci Kaminski, bu sezon hiçbir maçta kalesini gole kapatamadı.

Manchester City'de Erling Haaland sakatlığı sebebiyle maç kadrosunda yer almadı.

Manchester City, ligde 4 maç sonra kazandı

Ligde haftayı lider Liverpool'un 4 puan gerisinde 4. sırada kapatan City, 4 maç sonra galip geldi. Luton Town ise üst üste 3. mağlubiyetini alarak 9 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında City, Crystal Palace ile karşılaşacak. Luton Town ise Bournemouth'a konuk olacak.