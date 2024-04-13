Manchester City, Luton Town önünde üç puanı 5 golle aldı

İngiltere Premier Lig'in 33. hafta mücadelesinde Manchester City ile Luton Town karşı karşıya geldi.
Etihad Stadyumu'nda oynanan müsabakayı Manchester City 5-1'lik skorla kazandı.
Manchester City, rahat galip geldi
Maçta ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri; 2. dakikada Daiki Hashioka (kendi kalesine), 64. dakikada Mateo Kovacic, 76. dakikada penaltıdan Erling Haaland, 87. dakikada Jeremy Doku ve 90+3'te Josko Gvardiol attı.
Luton Town'un tek golü 81'de Ross Barkley'den geldi.
Manchester City, puanını 73 yaptı
Manchester City, bu galibiyetle birlikte 73 puana yükseldi. Luton Town, 25 puanda kaldı.
İngiltere Premier Lig'in bir sonraki haftasında Manchester City, Brighton deplasmanına gidecek.
Pep Guardiola'nın ekibi Şampiyonlar Ligi'nde ise hafta arasında Real Madrid'i ağırlayacak. Luton Town, gelecek hafta sahasında Brentford'u misafir edecek.
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