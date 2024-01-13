Manchester City, Newcastle United deplasmanında kazandı Manchester City, Premier Lig'in 20. haftasında deplasmanda Newcastle United'ı 3-2'lik skorla devirdi.

ensonhaber.com

İngiltere Premier Lig'in 20. hafta mücadelesinde Newcastle United ile Manchester City karşı karşıya geldi.

St. James Park'ta oynanan müsabakayı konuk ekip Manchester City 3-2'lik skorla kazandı.

Manchester City'e galibiyeti getiren golleri 26. dakikada Bernardo Silva, 74. dakikada Kevin De Bruyne ve 90+1'de Oscar Bobb kaydetti.

Ev sahibi Newcastle'ın golleri 35. dakikada Alexander Isak ve 37. dakikada Anthony Gordon'dan geldi.

Manchester City, puanını 43 yaptı

Bu sonuçla birlikte Manchester City puanını 43 yaptı. Newcastle United ise 29 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki maçında Newcastle United, Aston Villa deplasmanına gidecek. Manchester City, sahasında. Burnley'i ağırlayacak.