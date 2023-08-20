Manchester City, Newcastle United'ı mağlup etti

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Premier Lig'in ikinci haftasında son şampiyon Manchester City, Etihad Stadı'nda Newcastle United'ı ağırladı.
Tek golle zafer
Mücadeleyi Manchester City, 1-0 kazandı.
Karşılaşmada Pep Guardiola'nın ekibine galibiyeti getiren golü 31. dakikada Julian Alvarez attı.
Bu sonucun ardından Manchester City, ligde 6 puana yükseldi. Newcastle United 3 puanda kaldı.
Manchester City, ligde gelecek hafta Sheffield United deplasmanına gidecek. Newcastle United ise sahasında Liverpool'u ağırlayacak.