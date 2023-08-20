Manchester City, Newcastle United'ı mağlup etti
ensonhaber.com

Premier Lig'in ikinci haftasında son şampiyon Manchester City, Etihad Stadı'nda Newcastle United'ı ağırladı.

Tek golle zafer

Mücadeleyi Manchester City, 1-0 kazandı.

Karşılaşmada Pep Guardiola'nın ekibine galibiyeti getiren golü 31. dakikada Julian Alvarez attı.

Bu sonucun ardından Manchester City, ligde 6 puana yükseldi. Newcastle United 3 puanda kaldı.

Manchester City, ligde gelecek hafta Sheffield United deplasmanına gidecek. Newcastle United ise sahasında Liverpool'u ağırlayacak.

Manchester City, Newcastle United'ı mağlup etti