Manchester City, Nottingham Forest'ı 2 golle devirdi Premier Lig'in 6. haftasında Manchester City evinde Nottingham Forest'ı 2-0'lık skorla mağlup etti. City, bu galibiyetle birlikte ligde 6'da 6 yaptı.

ensonhaber.com İngiltere Premier Lig'in 6. hafta mücadelesinde Pep Guardiola yönetimindeki Manchester City ile Steve Cooper'ın ekibi Nottingham Forest karşı karşıya geldi. Etihad'da oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 2-0'lık skorla kazandı. Manchester City'ye galibiyeti getiren golleri 7. dakikada Phil Foden ve 14. dakikada Erling Haaland kaydetti. Ev sahibi ekipte Rodri, 46. dakikada direkt kırmızı kartla oyundan ihraç edildi. Manchester City, 6'da 6 yaptı Bu galibiyetle birlikte 6'da 6 yapan Manchester City, 18 puanla zirvedeki yerini korudu. Nottingham Forest ise 7 puanda kaldı. Manchester City, ligin 7. haftasında Wolverhampton deplasmanına gidecek. Nottingham Forest ise evinde Brentford'u konuk edecek.

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