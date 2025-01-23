Manchester City, Omar Marmoush'u transfer etti

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İngiltere Premier Lig'in son şampiyonu Manchester City, Almanya Bundesliga ekiplerinden Eintracht Frankfurt'ta forma giyen Mısırlı golcü Omar Marmoush'u kadrosuna kattı.

City, 25 yaşındaki forvet için Frankfurt'a tam 75 milyon euro bonservis bedeli ödedi. Ayrıca anlaşmada 5 milyon euroluk bonus maddesi de yer alıyor.

Bu yüksek bedel, City'nin Marmoush'a ne kadar güvendiğini gözler önüne seriyor.

MARMOUSH'UN PERFORMANSI PARLADI

Bu sezon Frankfurt formasıyla etkileyici bir performans sergileyen Marmoush, 26 maçta 20 gol ve 14 asistle takımına büyük katkı sağladı. Mısır Milli Takımı'nın da önemli isimlerinden biri olan yıldız oyuncu, performansıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Marmoush'un Manchester City'de teknik direktör Pep Guardiola yönetiminde nasıl bir performans göstereceği büyük merak konusu.

Guardiola'nın oyuncuyu sistemine nasıl entegre edeceği ve Marmoush'un İngiltere'deki uyumu futbolseverler tarafından yakından takip edilecek.