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    Manchester City, Phil Foden ile yeni sözleşme imzaladı

    Premier Lig'de Manchester City, genç yıldızı Phil Foden'ın sözleşmesinin 2027 yılına kadar uzatıldığını açıkladı.
    • 14.10.2022 - 21:24
    • Güncelleme : 14.10.2022 - 22:06
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    Manchester City, Phil Foden ile yeni sözleşme imzaladı

    İngiltere Premier Lig'de hafta sonu Liverpool'a konuk olacak Manchester City, Phil Foden'ın sözleşmesini yeniledi.

    "2027 yılına kadar bizimle"

    Kulüpten yapılan açıklamada, "İçimizden biri. Phil Foden, 2027 yılına kadar bizimle." ifadeleri yer aldı.

    Manchester City, Phil Foden ile yeni sözleşme imzaladı #1

    "Hayatım boyunca Manchester City taraftarı oldum"

    Foden, kulübün internet sitesine yaptığı açıklamada, "Mutluluğumu kelimelerle anlatmak zor. Hayatım boyunca Manchester City taraftarı oldum. Bu kulübü çok seviyorum ve 2027'ye kadar parçası olacağım için çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

    Manchester City, Phil Foden ile yeni sözleşme imzaladı #2

    City ile 182 maça çıktı

    Manchester City'nin altyapısından yetişen Phil Foden, 182 maçta süre alırken 52 gol ve 36 asist kaydetti.

    Manchester City, Phil Foden ile yeni sözleşme imzaladı #3

    Manchester City ile 9 kupa kazandı

    Burada 4 Premier Lig, 2 İngiltere Lig Kupası, 2 Community Shiled ve 1 FA Cup şampiyonluğu yaşayan Foden, Premier Lig'de 2 kez "Sezonun en iyi genç oyuncusu" ödülüne layık görülmüştü.

    Manchester City, Phil Foden ile yeni sözleşme imzaladı #4


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