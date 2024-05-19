Manchester City, Premier Lig şampiyonluğuna ulaştı Manchester City, Premier Lig'in 38. ve son hafta maçında evinde West Ham United'ı 3-1 yenerek üst üste 4. şampiyonluğunu kazandı.

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İngiltere Premier Lig'in 38. ve son hafta mücadelesinde Pep Guardiola yönetimindeki Manchester City ile David Moyes'un çalıştırdığı West Ham United karşı karşıya geldi.

Etihad Stadyumu'nda oynanan müsabakada kazanan 3-1'lik skorla ev sahibi takım Manchester City oldu.

Maviler, bu sonuçla birlikte Premier Lig'de üst üste 4. şampiyonluğunu ilan etti.

Manchester City'e galibiyeti ve şampiyonluğu getiren golleri 2 ve 18. dakikalarda Phil Foden, 59. dakikada Rodri kaydetti.

West Ham United'ın tek golü 42. dakikada Muhammed Kudus'ten geldi.

İngiltere tarihinde bir ilk

Ligde üst üste dördüncü kez şampiyon olan City, İngiltere'de bunu başaran ilk takım olma unvanına erişti.

Son 7 sezonda 6. kez şampiyonluk kupasını kaldıran İngiliz devi toplamda 10. kez bu başarıyı elde etti.

İngiltere'de Manchester United'ın 20, Liverpool'un 19, Arsenal'in 13 şampiyonluğu var. Ligde en çok şampiyonluk yaşayan dördüncü takım ise Everton'ı (9) geride bırakan Manchester City (10).

Premier Lig'e Guardiola damgası

Tarihin en iyi teknik direktörlerinden biri olarak gösterilen Pep Guardiola, dünyanın en zorlu futbol ligi olarak kabul edilen Premier Lig'e damga vurdu.

Katalan teknik adam, 2016-17 sezonundan itibaren çalıştırmaya başladığı Manchester City'nin başında geçirdiği sekiz sezonun altısında şampiyonluk yaşadı.

Manchester United'ın efsane teknik direktörü Alex Ferguson'ın 13 şampiyonluğunun bulunduğu İngiltere'de George Ramsay'nin Aston Villa ile, Bob Paisley'nin ise Liverpool ile 6'şar şampiyonluğu var.

Pep Guardiola da 6. şampiyonluğunu alarak ikinci sıradaki bu efsanevi ikiliyle kupa sayısını eşitlemiş oldu.