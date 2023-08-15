Manchester City, Rico Lewis'in sözleşmesini yeniledi
İHA

İngiltere ekibi Manchester City, 18 yaşındaki sağ bek oyuncusu Rico Lewis'in sözleşmesini 2028 yılına kadar uzattığını duyurdu.

Konuyla ilgili Lewis, şu ifadeleri kullandı:

2028'e kadar burada olacağımı bilmek harika. Çalışmaya ve gelişmeye devam etmek için sabırsızlanıyorum.

"Rico gerçekten zeki bir futbolcu"

Futbol Direktörü Txiki Begiristain ise, şu şekilde konuştu:

Rico gerçekten zeki bir futbolcu ve şimdiden takımın olgun ve güvenilir bir üyesi.

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18 yaşındaki İngiliz futbolcu, geride kalan sezonda 14’ü Premier Lig, 5’i FA Cup, 2’si Şampiyonlar Ligi, 2’si EFL Cup olmak üzere 23 maçta forma giyerken, 1 gollük katkı sağladı.