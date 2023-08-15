Manchester City, Rico Lewis'in sözleşmesini yeniledi

İHA

İngiltere Premier Lig ekibi Manchester City, 18 yaşındaki sağ bek oyuncusu Rico Lewis'in sözleşmesini 2028 yılına kadar uzattığını duyurdu.

Konuyla ilgili Lewis, şu ifadeleri kullandı:

2028'e kadar burada olacağımı bilmek harika. Çalışmaya ve gelişmeye devam etmek için sabırsızlanıyorum.