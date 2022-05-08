Manchester City, şampiyonluk yolunda avantajını artırdı

İngiltere Premier Lig'in 36. haftasının kapanış maçında Manchester City, Newcastle United'ı 5-0 mağlup ederek şampiyonluk şansını pekiştirdi.

Liverpool ile zirve mücadelesi veren Manchester City, puan tablosunun orta sıralarındaki Newcastle United'ı konuk etti.

Son şampiyon Manchester City, Sterling'in 19 ve 90+3, Laporte'un 38, Rodri'nin 61 ve Foden'ın 90. dakikadaki golleriyle sahadan galip ayrıldı.

City liderliğini sürdürdü

AA'nın haberine göre; puanını 86'ya yükselten Manchester City liderliğini sürdürdü. Newcastle United ise 43 puanda kaldı.

Liverpool'un 1 maç eksiği var

Liverpool'un Tottenham ile berabere kalmasını iyi değerlendiren Manchester City, kendisi gibi bir maç eksiği bulunan rakibiyle arasındaki farkı 3 puana çıkardı.