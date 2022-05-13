Manchester City, Sergio Agüero'nun heykelini dikti

İngiltere Premiere Lig ekiplerinden Manchester City, Şeyh Mansour döneminin ilk Lig şampiyonluğunu kazandıkları maçta, 90+4. dakikada golü atan Agüero'nun heykelini yaptırdı.

İngiltere Premiere Lig'de şampiyonun kim olacağı henüz belli olmazken Manchester City yarışı önde götürüyor.

Agüero'nun heykelini diktiler



Diğer yandan Manchester City, kulüp tarihinin en golcü oyuncusu olan Sergio Agüero'nun heykelininin açılışını yaptı.

Heykel, Agüero'nın Queens Park Rangers'a karşı 93.20'deki golünün 10. yıl dönümünde şerefine açıldı. Bu atılan gol ile Şeyh Mansour döneminin ilk şampiyonluğu elde edilmişti.

İngiliz futbolunda damgasını vuran Agüero'nun heykeli, eski takım arkadaşları Vincent Kompany ve David Silva'nın anıtlarının yanında yer alacak.

"Manchester City'deki mirası şampiyonluğun ötesinde"

DHA'Nın haberine göre; Manchester City formasıyla 15 kupa kaldıran Agüero'nun kulübe katkısının unutulmayacağını belirten Manchester City Başkanı Khaldoon Al Mubarak, oyuncunun katkılarının hiçe sayılmadığını belirterek, "Sergio Agüero'nun bu kulübe kattıkları hiçbir zaman inkar edilemez. O bu oyunu oynamış en büyük oyunculardan biriydi. Taraftarlarımız Sergio'yu düşündüklerinde ikonik 93.20 golünü ve kulübün 44 yıl sonra elde ettiği şampiyonluğu hatırlıyor ama onun Manchester City'deki mirası aslına bakılırsa bu golün ve şampiyonluğun çok daha ötesinde." dedi.

"Kulübe minnettarım"

Heykelin 10 yıl önce yaptığı gol sevinci şeklinde tasarlanmasından mutluluk duyduğunu belirten Agüero, "Açık konuşmak gerekirse 10 yıl önceki kendimi görmek çok güzel bir duygu. 10 yılda birçok kupa kazandım ve kulübün dünyanın en büyüklerinden biri olmasına yardım ettim. Manchester'da her zaman hatırlanmam için yapılan bu anıt için kulübe minnettarım." ifadelerini kullandı.

390 maçta 260 gol attı

2011'de Atletico Madrid'den Manchester City'ye transfer olan Agüero, İngiliz ekibinin formasını giydiği 390 karşılaşmada 260 gol attı.