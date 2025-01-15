Manchester City son anlarda Brentford'a puan bıraktı

Haber Merkezi
İngiltere Premier Lig'in 21. haftasında Brentford, Manchester City'yi ağırladı.
Mücadele 2-2'lik beraberlikle tamamlandı.
Manchester City'nin gollerini 66. ve 78. dakikalarda Phil Foden attı.
EV SAHİBİ GERİ DÖNDÜ
Brentford'ın sayılarını 82. dakikada Yoane Wissa ile 90+2. dakikada Christian Nörgaard kaydetti.
Bu sonuçla birlikte puanını 35 yapan Manchester City, ligdeki bir sonraki maçında Ipswich Town deplasmanına gidecek.
28 puana ulaşan Brentford ise Liverpool'u konuk edecek.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış