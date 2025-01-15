Manchester City son anlarda Brentford'a puan bıraktı
Haber Merkezi

İngiltere Premier Lig'in 21. haftasında Brentford, Manchester City'yi ağırladı.

Mücadele 2-2'lik beraberlikle tamamlandı.

Manchester City'nin gollerini 66. ve 78. dakikalarda Phil Foden attı.

EV SAHİBİ GERİ DÖNDÜ

Brentford'ın sayılarını 82. dakikada Yoane Wissa ile 90+2. dakikada Christian Nörgaard kaydetti.

Bu sonuçla birlikte puanını 35 yapan Manchester City, ligdeki bir sonraki maçında Ipswich Town deplasmanına gidecek.

28 puana ulaşan Brentford ise Liverpool'u konuk edecek.

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Göktürk Sönmez
Editor