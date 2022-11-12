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    Manchester City, son dakika golüyle yıkıldı

    İngiltere Premier Lig'in 16. haftasında Manchester City, evinde Brentford'a Ivan Toney'nin son dakikada kaydettiği golle 2-1 mağlup oldu.
    • 12.11.2022 - 17:43
    • Güncelleme : 12.11.2022 - 17:46
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    Manchester City, son dakika golüyle yıkıldı

    İngiltere Premier Lig'in 16. haftasında Manchester City ile Brentford karşı karşıya geldi. Etihad Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Brentford, 2-1'lik skorla mağlup oldu.

    Ivan Toney, attığı iki golle galibiyeti getirdi

    Brentford, 16. dakikada Ivan Toney'nin golüyle öne geçti. Manchester City, bu gole 45+1. dakikada Phil Foden'ın golüyle cevap verdi.

    İkinci yarıda oyunu tek kaleye çeviren ve Brentford kalesinde pozisyonlara giren Manchester City, fileleri havalandıramadı. Son dakikalarda kontrataklarını artıran Brentford, 90+8. dakikada Toney'nin ikinci golüyle kazandı.

    Manchester City, son dakika golüyle yıkıldı #1

    Manchester City, üç maç aradan sonra puan kaybetti

    Ligde üç maç aranın ardından puan kaybeden Manchester City, 32 puanda kaldı. Brentford ise puanını 20'ye yükseltti.

    Manchester City, Dünya Kupası arasından sonra Leeds Unitede deplasmanına gidecek. Brentford ise sahasında Tottenham'ı ağırlayacak.

    Manchester City, son dakika golüyle yıkıldı #2

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    Manchester City, son dakika golüyle yıkıldı #4


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