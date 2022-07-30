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    Manchester City, taraftarların anlık tepkilerini ölçmek için akıllı atkı çıkardı

    İngiltere'nin Manchester City Kulübü, maçlar sırasında taraftarların fizyolojik ve duygusal tepkilerini ölçmek amacıyla akıllı atkı uygulamasını başlatıyor.
    • 30.07.2022 - 06:24
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    Manchester City, taraftarların anlık tepkilerini ölçmek için akıllı atkı çıkardı

    Teknoloji ortağı Cisco ile iş birliği yapan Manchester City Kulübü, futbol maçlarının taraftarlar üzerindeki fizyolojik ve duygusal etkilerini gözlemlemeye yarayacak bir atkı çıkardı.

    Biyosensör, vücut verilerini işleyecek

    Atkının boyun kısmına gelecek şekilde yerleştirilen EmotiBit biyosensörü sayesinde taraftarların kalp atış hızı, vücut ısısı ve duygusal durumu gibi anlık veriler elde edilecek.

    Manchester City, taraftarların anlık tepkilerini ölçmek için akıllı atkı çıkardı #1

    Taraftarlar için kişiselleştirilmiş deneyimler sunulacak

    Kaçan penaltı ve son dakika golleri gibi farklı durumlarda toplanacak veriler, kulübün gelecekte taraftarlar için kişiselleştirilmiş deneyimler sunmasını sağlayacak.

    Akıllı atkılar, 2022-23 sezonunda sınırlı sayıda Manchester City taraftarına sunulacak.

    Manchester City, taraftarların anlık tepkilerini ölçmek için akıllı atkı çıkardı #2


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