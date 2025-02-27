Manchester City, Tottenham'ı tek golle geçti

Haber Merkezi
İngiltere Premier Lig'in 27. hafta mücadelesinde Tottenham ile Manchester City karşı karşıya geldi.
Tottenham Stadyumu'nda oynanan maçta kazanan, 1-0'lık skorla konuk takım Manchester City oldu.
HAALAND ATMAYA DEVAM EDİYOR
Manchester City'nin golünü 12. dakikada Erling Haaland kaydetti.
Erling Haaland, Harry Kane'in ardından Premier League'de 3 sezon üst üste 10+ iç saha ve 10+ deplasman golü atan ilk oyuncu oldu.
CITY PUANINI 47'YE ÇIKARDI
Bu sonuçla birlikte Manchester City puanını 47'ye yükseltirken, Tottenham 33 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki maç haftasında Manchester City deplasmanda Nottingham Forest'a konuk olurken, Tottenham evinde Bournemouth'u ağırlayacak.
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