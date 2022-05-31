Manchester City transferde hız kesmeyecek

Manchester City Başkanı Haldun el Mübarek, Erling Haaland ve Julian Alvarez transferlerine ek olarak yaz transfer döneminde kadrolarını yeni isimlerle güçlendireceklerini söyledi.

İngiltere Premier Lig'in son haftasında Aston Villa'yı geriden gelip 3-2 mağlup eden Manchester City'de kulübün başkanı Haldun el Mübarek, açıklamalarda bulundu.

Geride kalan sezonu ve transfer çalışmalarını kulübün internet sitesine değerlendiren Haldun el Mübarek, "Yeni oyuncuların geleceğini söyleyebilirim. Çok önemli iki oyuncuyu kadromuza kattık ancak bu transfer döneminde daha fazlasını yapacağız. Takımı güçlendirebilmek için tüm opsiyonları bakıyoruz.

Her transfer döneminde takımdan ayrılan oyuncular olabilir ve bizim de kadroyu yenilememiz gerekiyor. Her zaman gelişmeye ve güçlenmeye odaklanıyoruz. Transfer döneminde en hızlı şekilde hareket etmek istiyoruz. Hatta transfer döneminin başladığı gün bitirmeyi planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Haaland’ı transfer ettiğimiz için mutluyuz"

Haldun el Mübarek, yaz transfer döneminin gözde isimlerinden Erling Haaland'ı kadrolarına kattıkları için mutlu olduklarını belirtirken Norveçli yıldızı uzun süredir takip ettiklerini belirtti.

Haaland'la ilgili Haldun el Mübarek, "Haaland, Norveç'ten Dortmund'a transfer olduğundan beri listemizdeydi ve onu takip ediyorduk. Bu, onun sadece harika bir oyuncu olduğunu değil, aynı zamanda bu takımın bir parçası olarak neler yapabileceğinin ve nasıl gelişebileceğinin ve Pep Guardiola ile birlikte çalışabileceğinin bir kanıtı." açıklamasında bulundu.

Manchester City, şu ana kadar Borussia Dortmund'dan Erling Haaland, River Plate'ten Julian Alvarez transferlerini tamamladı.