Manchester City, Wolverhampton'ı farklı geçti

ensonhaber.com
İngiltere Premier Lig'in 36. haftasında oynanan maçta Manchester City, Wolverhampton Wanderers'ı ağırladı.
Ev sahibi takım mücadeleyi 5-1'lik skorla kazanmayı başardı.
Haaland'dan 4 gol
Şampiyonluk mücadelesi veren Manchester City'ye farklı galibiyeti getiren golleri 12 (P), 35, 45+3 (P) ve 54. dakikalarda Erling Haaland ile 85. dakikada Julian Alvarez attı.
Konuk ekibin tek golü 53. dakikada Hee-Chan Hwang'dan geldi.
Arsenal'ın 83 puanla liderlik koltuğunda oturduğu Premier Lig'de maç eksiği bulunan Manchester City, 82 puanla başkent ekibini takip ediyor.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış