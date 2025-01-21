Manchester City yeniden zirveyi hedefliyor

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Bu sezon beklentilerin altında kalan Manchester City, devre arası transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için kesenin ağzını açtı.

İngiliz devi, ilk olarak Lens forması giyen Abdukodir Khusanov'u 40 milyon euro bedelle kadrosuna kattı.

Bu transferin hemen ardından savunmaya bir takviye daha yapan City, Palmeiras'ın 19 yaşındaki yıldız adayı Vitor Reis için 35 milyon euro ödedi.

OMAR MARMOUSH İÇİN DEV BONSERVİS

Transfer dönemine hızlı bir başlangıç yapan Manchester City, bir diğer büyük hamlesini Frankfurt'tan Omar Marmoush için gerçekleştirmeye hazırlanıyor.

Alman kulübüne 75 milyon euro bonservis ödemeyi kabul eden İngiliz ekibi, bu transferle toplamda 150 milyon euro harcama yapmış olacak.

HEDEF YENİDEN ZİRVEYE ÇIKMAK

Bu dikkat çekici hamlelerle savunma hattını güçlendiren Manchester City, sezonun ikinci yarısında başarıyı yeniden yakalamayı hedefliyor. Pep Guardiola'nın bu yeni oyuncularla kadro derinliğini artırarak eski formunu yakalamak istediği belirtiliyor.