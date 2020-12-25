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Manchester City'de Jesus ve Walker koronaya yakalandı
Manchester City'de 4 kişi yeni tip koronavirüse yakalandı. Bu isimlerden ikisi Jesus ve Walker olurken, diğer iki isim açıklanmadı.
- Haber Merkezi
- 25.12.2020 - 17:10
İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester City'de 4 kişi yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı.
2 FUTBOLCU VE 2 PERSONELDE KORONA
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, futbolcular Gabriel Jesus ve Kyle Walker'ın yanı sıra isimleri paylaşılmayan iki çalışanın Kovid-19 test sonucu pozitif çıktı.
Bu kişilerin protokoller gereği bir süre tecrit altında kalacakları belirtildi.