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    Manchester City'de Jesus ve Walker koronaya yakalandı

    Manchester City'de 4 kişi yeni tip koronavirüse yakalandı. Bu isimlerden ikisi Jesus ve Walker olurken, diğer iki isim açıklanmadı.
    • Haber Merkezi
    • 25.12.2020 - 17:10
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    Manchester City'de Jesus ve Walker koronaya yakalandı

    İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester City'de 4 kişi yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı.

    2 FUTBOLCU VE 2 PERSONELDE KORONA

    Kulüpten yapılan açıklamaya göre, futbolcular Gabriel Jesus ve Kyle Walker'ın yanı sıra isimleri paylaşılmayan iki çalışanın Kovid-19 test sonucu pozitif çıktı.

    Bu kişilerin protokoller gereği bir süre tecrit altında kalacakları belirtildi.

    Manchester City de Jesus ve Walker koronaya yakalandı #1

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