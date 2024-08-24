Manchester City'den Ipswich Town'a 4 dakikada 3 gol Premier League'de 2. haftada Manchester City, evinde Ipswich Town'ı 4-1 mağlup etti.

AA & Ensonhaber

İngiltere Premier League'in 2. haftasında Manchester City, Ipswich Town'ı sahasında ağırladı.

Karşılaşmada ilk olarak Szmodics'in 7. dakikada attığı golle Ipswich Town öne geçerken 12. dakikada Haaland'ın penaltıdan bulduğu golle beraberliği yakaladı. Bu golden sonra açılan City, 14'de De Bruyne, 16'da tekrar Haaland ile goller bularak 4 dakikada 3 gol bularak skoru 3-1 yaptı.

HAALAND HAT-TRICK YAPTI

88. dakikada Haaland skoru 4-1'e getirerek hat-trick yaptı ve takımına 3 puanı getirdi.

Bu skorla Manchester City 6 puana yükselirken Ipswich Town puanla tanışamadı.