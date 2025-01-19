Manchester City'den Ipswich Town'a yarım düzine gol!

Haber Merkezi
İngiltere Premier Lig'in 22. hafta mücadelesinde Manchester City ile Ipswich Town karşı karşıya geldi.
Konuk ekip Manchester City, müsabakayı 6-0'lık skorla kazandı.
CITY, 6 GOLLE KAZANDI
Pep Guardiola'nın ekibine galibiyeti getiren golleri 27 ve 42. dakikalarda Phil Foden, 30. dakikada Mateo Kovacic, 49'da Jeremy Doku, 57'de Erling Haaland ve 69. dakikada James McAtee attı.
MANCHESTER CITY, PUANINI 38 YAPTI
Bu sonucun ardından Manchester City, ligde 38 puana yükseldi. Ipswich Town, 16 puanda kaldı.
Ligin gelecek haftasında Manchester City, sahasında Chelsea ile karşı karşıya gelecek. Ipswich Town, Liverpool deplasmanına konuk olacak.
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