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    Manchester City'den Lionel Messi'ye 10 yıllık sözleşme

    Manchester City'den Lionel Messi'ye 10 yıllık sözleşme

    Şeyh Mansur'un sahibi olduğu Manchester City'nin Lionel Messi ısrarı sürüyor. BAE'li iş adamı, 10 yıllık bir sözleşme planı ile Arjantinli'nin kapısını çalacak.
    • Haber Merkezi
    • 24.11.2020 - 15:18
    • Güncelleme : 24.11.2020 - 15:26
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    Barcelona'dan sezon sonunda ayrılması beklenen Lionel Messi'nin bir sonraki adresinin BAE'li Şeyh Mansur'un kulübü Manchester City olması bekleniyor.

    Uzun süredir peşinde oldukları Messi ısrarını sürdüren İngiliz kulübü Arjantinli futbolcuya 10 senelik bir teklif yapmaya hazırlanıyor.

    Manchester City den Lionel Messi ye 10 yıllık sözleşme #1

    10 YILLIK PLAN HAZIR

    Lionel Messi'nin ilk etapta Pep Guardiola yönetimindeki Manchester City'de forma giyeceği aktarılırken sonrasında ise dünya üzerinde 10 kulübe sahip City Football Group ile farklı projelerde çalışması bekleniyor.

    Manchester City forması giydikten sonra projenin ikinci etabında Messi'nin ABD'de New York City forması giymesi planlanıyor. Bundan sonra da Avustralya, Çin, Hindistan ve Japonya'da futbol yatırımları olan grubun, Lionel Messi'yi bir futbol elçisi rolünde aktif şekilde görevlendirmesi bekleniyor.

    Dünyaca ünlü futbolcuya servet değerinde bir maaş teklif etmeye hazırlanan Şeyh Mansur'un Arjantinli futbolcuyu ikna etmek için her yolu deneyeceği öğrenildi.

    Manchester City den Lionel Messi ye 10 yıllık sözleşme #2

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