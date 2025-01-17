Manchester City'den Marmoush'a 80 milyon euro

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Manchester City, Eintracht Frankfurt'un yıldız futbolcusu Omar Marmoush'u kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Sky Sports'un haberine göre, iki kulüp transfer için anlaşmaya vardı.

İngiliz ekibinin Mısırlı oyuncu için 75 milyon euro bonservis ve 5 milyon euro bonus ödeyeceği bildirildi.

Bu anlaşma, Marmoush'un kariyerinde yeni bir sayfa açarken Premier Lig'e büyük bir adım atmasını sağlayacak.

MUHTEŞEM PERFORMANS

25 yaşındaki Marmoush, bu sezon Eintracht Frankfurt formasıyla çıktığı 26 maçta 20 gol ve 14 asistlik müthiş bir performans sergiledi.

Yıldız oyuncunun bu çıkışı, birçok Avrupa devinin dikkatini çekmişti.

RESMİ AÇIKLAMA YAKINDA

Transferin kısa süre içerisinde açıklanması bekleniyor.