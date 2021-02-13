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    Manchester Cityli kadın futbolcudan klas gol

    Manchester Cityli kadın futbolcudan klas gol

    Kadınlar futbolunda oynanan Manchester derbisinde Caroline Weir'in attığı klas aşırtma golü mücadeleye damgasını vurdu.
    • Haber Merkezi
    • 13.02.2021 - 15:05
    • Güncelleme : 13.02.2021 - 15:08
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    Manchester City ve Manchester United'ın kadın futbol takımları İngiltere Federasyon Kupası karşılaşında karşı karşıya geldi.

    CAROLINE WEIR'DEN ENFES AŞIRTMA

    Mücadele mavi-beyazlıların 3-0 üstünlüğüyle sona ererken maça 84. dakikada Caroline Weir'in attığı enfes gol damga vurdu.

    Kalecinin üstünden klas bir aşırtma yapan İskoç futbolcu bu golle maçın da skorunu belirlemiş oldu.

    İŞTE WEIR'İN ATTIĞI KLAS GOL - İZLE

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