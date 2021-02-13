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Manchester Cityli kadın futbolcudan klas gol
Kadınlar futbolunda oynanan Manchester derbisinde Caroline Weir'in attığı klas aşırtma golü mücadeleye damgasını vurdu.
- Haber Merkezi
- 13.02.2021 - 15:05
- Güncelleme : 13.02.2021 - 15:08
Manchester City ve Manchester United'ın kadın futbol takımları İngiltere Federasyon Kupası karşılaşında karşı karşıya geldi.
CAROLINE WEIR'DEN ENFES AŞIRTMA
Mücadele mavi-beyazlıların 3-0 üstünlüğüyle sona ererken maça 84. dakikada Caroline Weir'in attığı enfes gol damga vurdu.
Kalecinin üstünden klas bir aşırtma yapan İskoç futbolcu bu golle maçın da skorunu belirlemiş oldu.