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    Manchester City'nin galibiyet serisini Southampton bozdu

    İngiltere Premier Lig'de oynanan maçta lider Manchester City, deplasmanda Southampton ile 1-1 berabere kaldı.
    • AA
    • 22.01.2022 - 22:54
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    Manchester City'nin galibiyet serisini Southampton bozdu

    Premier Lig'in 23. haftasında 7 maçtır sahasında kaybetmeyen Southampton, 12 maçlık galibiyet serisi yakalayan Manchester City'yi ağırladı.

    LAPORTE CITY'Yİ ÜZDÜ

    Southampton, 7. dakikada Kyle Walker-Peters'ın golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapadı. İkinci yarıda baskısını artıran konuk takım, 65. dakikada Aymeric Laporte'un golüyle beraberliği yakaladı. Kalan bölümde iki takım da skoru değiştiremedi ve sahadan birer puanla ayrıldı.

    Manchester City bu beraberliğin ardından puanını 57'ye, Southampton 25'e çıkardı.

    Manchester City nin galibiyet serisini Southampton bozdu #1

    Manchester City nin galibiyet serisini Southampton bozdu #2

    Manchester City nin galibiyet serisini Southampton bozdu #3


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