Manchester City'nin kötü gidişatı sürüyor! Aston Villa'ya da yenildiler

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İngiltere Premier Lig'in 17. hafta mücadelesinde Aston Villa ile Manchester City karşı karşıya geldi.

Villa Park'taki müsabakayı ev sahibi takım Aston Villa 2-1'lik skorla kazanmayı başardı.

ASTON VILLA, ÜÇ PUANI ALDI

Aston Villa'ya galibiyeti getiren golleri 16. dakikada Jhon Duran ve 65. dakikada Morgan Rogers attı.

Manchester City'nin tek golünü 90+3. dakikada Phil Foden attı.

MANCHESTER CITY, EVERTON'U AĞIRLAYACAK

Bu sonucun ardından Aston Villa, 28 puana yükseldi. Manchester City, 27 puanda kaldı.

Manchester City, ligin bir sonraki haftasında Everton ile sahasında karşı karşıya gelecek. Aston Villa ise Newcastle United deplasmanına gidecek.

SON 12 MAÇTA SADECE 1 GALİBİYET

Manchester City, kötü gidişine bu maçta da son veremedi. Pep Guardiola'nın ekibi, tüm kulvarlarda oynadığı son 12 maçta 1 galibiyet aldı.

City, bu süreçte 9 yenilgi ve 2 beraberlik yaşadı.

Premier Lig'de arka arkaya ikinci yenilgisini alan Manchester City'nin galibiyet hasreti de 3 maça yükseldi.