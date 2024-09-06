Manchester City'nin yıldızlarından yoğun maç takvimine tepki Manchester City'nin yıldız futbolcuları Kevin De Bruyne ve Bernardo Silva, UEFA ile FIFA'ya tepki göstererek yoğun maç takvimini eleştirdi.

Haber Merkezi

İngiltere Premier Lig'e 3'te 3 ile başlayan son şampiyon Manchester City'nin yıldız futbolcuları Kevin De Bruyne ve Bernardo Silva önemli açıklamalara imza attı.

Yetenekli isimler, UEFA ve FIFA tarafından düzenlenen yoğun maç takvimine tepki gösterdi.

"ONLAR PARAYI ÖNEMSİYOR"

Belçikalı oyuncu Kevin De Bruyne, şunları dedi:

Sezonlar giderek uzuyor. Belki bu sezon iyi geçecek ama 2026'da Dünya Kupası ile birlikte takvim daha da karmaşık hale gelecek. Bazı oyuncu birlikleri çözüm bulmaya çalıştı ama değişen bir şey olmadı. Bu durum umurlarında bile değil. Onlar parayı önemsiyor.

"OYNADIĞIMIZ MAÇ SAYISI KESİNLİKLE ÇOK SAÇMA"

Portekizli futbolcu Bernardo Silva ise şu sözleri sarf etti: